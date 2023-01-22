People build a barricade to block an entrance to a shopping area during a riot ahead of a demonstration planned by Danish anti-Muslim politician Rasmus Paludan and his Stram Kurs party, which was to include a burning of the Muslim holy book Koran, in Norrkoping, Sweden April 17, 2022. Stefan Jerrevang/TT News Agency/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. SWEDEN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SWEDEN.

رسميا.. السويد تعلق غداة واقعة “حرق المصحف”

2023-01-22 / 16:44
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هبة بريس _ وكالات

استنكر رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، الأحد، ما وصفه بأنه “عمل غير محترم للغاية”، غداة حرق القرآن أثناء تظاهرة في ستوكهولم، معبّرًا عن “تعاطفه” مع المسلمين بعد موجة إدانات في العالم الإسلامي.

وكتب رئيس الوزراء المحافظ في تغريدة نشرها ليلًا، أن “حرية التعبير هي جزء أساسي من الديمقراطية. لكن ما هو قانونيّ ليس بالضرورة أن يكون مناسبًا”.

وأكد أن “حرق كتب مقدّسة يُعتبر بالنسبة لكثرٍ عملًا غير محترم للغاية. أريد أن أعبّر عن تعاطفي مع جميع المسلمين الذين شعروا بالإساءة جراء ما حصل في ستوكهولم” السبت.

وفي إطار تظاهرة أذنت بها الشرطة السويدية أمام سفارة تركيا بعد ظهر السبت، أحرق اليميني المتطرف السويدي الدنماركي راسموس بالودان نسخة من المصحف، في خطوة تهدف إلى التنديد بالمفاوضات التي تجريها ستوكهولم مع أنقرة بشأن انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

واعتبرت الشرطة السويدية، الجمعة، أن الدستور وحرية التظاهر والتعبير في السويد لا يبرران منع هذه التظاهر، بحجة الحفاظ على النظام العام.

وأثار الترخيص الذي مُنح لتنظيم التظاهرة توترًا دبلوماسيًا مع تركيا التي ندّدت بـ”جريمة كراهية واضحة” وألغت زيارة لوزير الدفاع السويدي كانت مقررة الأسبوع المقبل، مما يزيد تعقيد المحادثات بشأن انضمام السويد إلى الناتو الذي تعرقله أصلًا أنقرة.

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‫6 تعليقات

  1. تركيا العظيمةبحكامهاالباسلين الشجاعين هي زعامة العالم الاسلامي رغم انها علمانية وشكرا مرة اخرى لتركيا ضدا غي الباغضين الكارهين للاسلام زالمسلمين

  4. التنديد والاستنكار لا يكفي. ينبغي منذ الآن مقاطعة البضائع والمنتجات السويدية ابتداء من IKEA واستدعاء السفير السويدي وإحراق العلم السويدي أمام السفارة السويدية وفرض تأشيرات على دخول السويديين إلى أرض الوطن.

  5. هذا الأمر لا يجب السكوت عنه لذلك وجب على جميع الدول الإسلامية مقاطعة كل ماهو سويدي لأنهم تجرؤ كثيرا

    1

  6. نستنكر بني صهيون نستنكر الماسون نستنكر السيخ الهندوس أيها المسلمين والمسلمات انها حرب ضد الإسلام لهدا ومن هدا المنبر على كل دولة مسلمه أن تطرد سفير السويد وقطع جميع الاتصالات مع أي دولة تتورط بالمساس بدينينا الحنيف

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