إحراق القران الكريم بستوكهولم .. المجلس العلمي الأعلى يستنكر
استنكر المجلس العلمي الأعلى، الذي يترأسه أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، جريمة إحراق المصحف الشريف بستوكهولم أمس السبت.
وفي ما يلي نص بلاغ المجلس العلمي الأعلى الصادر اليوم الأحد بهذا الخصوص :
” إن المجلس العلمي الأعلى الذي يترأسه أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعزه الله، وبعد أن علم بما ارتكبته أيد متطرفة في عاصمة السويد من القيام بإحراق المصحف الشريف، يعلن ما يلي:
1. استنكار هذه الجريمة بأشد عبارات الإدانة؛
2. اعتبار القيام بإحراق المصحف الشريف عدوانا صادرا عن الجهل بالقيم الإنسانية المثلى التي يدعو إليها القرآن الكريم؛
3. استنكار التواطؤ الذي قد يكون صاحب هذا الأمر بأي شكل من الأشكال؛
4. الاستغراب الشديد لأن يكون هذا الفعل الشنيع قد وقع في بلد يدعو إلى مبادئ السلام والتعايش في العالم؛
5. اعتبار هذه الجريمة مسيئة إلى المسلمين ومستفزة لمشاعرهم؛
6. اعتبار هذه الجريمة غير قابلة لأي تبرير مهما كان؛
وعلى أساس كل هذه الاعتبارات، فإن المجلس العلمي الأعلى يتوقع القيام بالإجراءات التي تبين لعقلاء الناس في كل مكان أن هذا الفعل الشاذ إنما هو صادر عن الجهالة التي ينبغي أن يتعاون الحكماء على التقليل من آثارها المدمرة “.
5 تعليقات
شخصيا كمسلم لا أعتبرها إساءة بقدر ماهو ضعف وحقد. هذا حال الضعفاء يضنون انه بهذا الفعل سيستنقصون من أمر هدا الذكر وهذا الدين… ذكر ودين محفوضان من عند رب العالمين. إذن تعالو واحرقوه أو انتزعوه من صدورنا. لا والله إن هذا الدين باق كما وعد الله ورسوله. صدق الله العظيم حين قال (ألم. ذالك الكتاب لا ريب فيه هدا للمتقين) هو هدا للمتقين. أما الملحدين والمنافقين فلا هدا له والله مولانا ولا مولا لهم.
viré l’ambassadeur et imposé le visa avec interdiction d’entrer des pd venant de ce pays si vous etes des hommes et des musulmans pour vrais,
ألا يمكن طباعة الملايين من المصاحف حتى لو تم حرق بعض النسخ ؟؟ ألا تتدعون بأن القرآن إلهي ؟؟ولماذا تقحمون أنوفكم و لاتتركوا الإله يدافع عنه مادامت له قدرة وقوة وعظمة وحكمة وعلم. بدل أناس ضعفاء لاحول ولاقوة لهم ؟؟مشاعر المسلمين تهتز على أتفه الأشياء على
الرسم و الموسيقى والرقص والغناء والفن والحب …وكأنهاا مصنوعة من التبن اول موجة ريح تعصف بها. من كانت عقيدته صحيحة وثابته فلا يهمه الآخرون حتى ولو حرقوا كل مصاحف العالم،مادامت النسخة الصحيحة محفوظة في الأزل عند هذا الإله الافتراضي.
لم أسمع أبدا بكلمة إحراق بل حرق
يجب قطع العلاقات معهم ابتداء من شركة ekia