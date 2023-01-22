كوفيد-19 : إصابتين جديدتين خلال 24 ساعة

هبة بريس _ الرباط٨

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن تسجيل إصابتين جديدتين بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 20 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19) أن 6 ملايين و873 ألف و292 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و420 ألف و500 شخصا، مقابل 24 مليون و919 ألف و366 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 59 ألف و547 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 272 ألف و164 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و255 ألف و735 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهتي الرباط -سلا -القنيطرة (1)، الدار البيضاء سطات (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 133 حالة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 4 حالات.

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