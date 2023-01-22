إدانة شاب بعقوبة حبسية بعد نشر صور خليلته عبر وسائل الكترونية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قضت المحكمة الابتدائية بالحسيمة ، بإدانة شاب يبلغ من العمر ( 20 سنة ) بعقوبة حبسية نافذة 12 شهرا وغرامة مالية 500 درهم ، على خلفية إقدامه على نشر صور فاضحة لخليلته عن طريق الوسائل الإلكترونية .

الشاب توبع بتهم تتعلق بالفساد والإخلال العلني بالحياء، والمساس بالحياة الخاصة، و توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته، والتشهير والتهديد.

كما قضت هيئة الحكم بإدانة خليلة المتهم في ذات القضية، بتهمة الفساد، وحكمت عليها بالحبس لمدة شهر واحد موقوف التنفيذ، مع الصائر والإجبار في الأدنى.

وكانت عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الجهوي بالحسيمة، قد تمكنت يوم 12 من الشهر الجاري، وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، من توقيف الشاب بعد قيامه بابتزاز فتاة تعرف عليها، عن طريق تهديدها بنشر صورها في وضعيات جنسية مثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” و “واتساب.

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