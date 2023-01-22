Screenshot from a video shows emergency responders at the shooting scene, following a shooting at Monterey Park, California, U.S. January 22, 2023. TNLA/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT

إطلاق النار في كاليفورنيا.. المسلح ما زال طليقا وارتفاع في عدد الق__تلى

2023-01-22 / 15:29
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هبة بريس _ وكالات

قالت الشرطة الأميركية إن مشتبها لا يزال طليقا بعد مقتل 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين في ناد للرقص بمنطقة لوس أنجلوس في وقت متأخر السبت.

وقال أندرو ماير، من إدارة الشرطة، الأحد، إن الجرحى نقلوا إلى مستشفيات وتتراوح حالتهم من مستقرة إلى حرجة.

وأضاف أن 10 أشخاص لقوا حتفهم في مكان الحادث.

كما ذكر ماير أن أشخاصا “كانوا يفرون من الموقع وهم يصرخون”، عندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث.

وتابع أن عناصر الشرطة توجهوا بعد ذلك إلى قاعة الرقص بينما عالج عناصر الإنقاذ الجرحى.

وفي وقت سابق، قالت الشرطة الأميركية إن تسعة أشخاص لقوا مصرعهم في إطلاق نار جماعي وقع في ساعة متأخرة من مساء السبت، بمدينة شرق لوس أنجلوس في أعقاب احتفال بالعام القمري الجديد اجتذب الآلاف.

وصرح بوب بويز، من إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، في وقت مبكر يوم الأحد، بأن إطلاق النار وقع في محل تجاري بشارع غارفي في مونتيري بارك. وأضاف بويز أن مطلق النار رجل.

ومونتيري بارك هي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 60 ألف نسمة، ويقطنها عدد كبير من الآسيويين وتقع على بعد حوالي 16 كيلومترا من وسط مدينة لوس أنجلوس.

وحضر آلاف الأشخاص المهرجان السنوي الذي يقام بمناسبة السنة القمرية الصينية في وقت سابق السبت.

وقال سيونغ وون تشوي، الذي يمتلك مطعم “كلام هاوس” للمأكولات البحرية المشوية في الجهة المقابلة لمكان وقوع إطلاق النار من الشارع، لصحيفة “لوس أنجلوس تايمز” إن ثلاثة أشخاص هرعوا إلى مطعمه وأمروه بإغلاق الباب.

وقال الأشخاص الثلاثة لتشوي أيضا إن هناك مسلحا يحمل بندقية آلية ومعه عدة طلقات من الذخيرة يمكنه إعادة تلقيم البندقية بها

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