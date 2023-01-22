والد كيليان مبابي يشيد بنجم المغرب أوناحي
هبة بريس _ رياضة
عبر ويلفريد، والد كيليان مبابي نجم “باريس سان جيرمان” الفرنسي لكرة القدم، عن إعجابه بالمؤهلات الفنية للاعب المغربي عز الدين أوناحي، نجم آنجيه.
وقال ويلفريد، في تصريح أبرزته شبكة “لو سبورت 10” الفرنسية: “كانت لدينا بعض الاكتشافات العظيمة في كأس العالم 2022. كنت أفكر في الصغير عز الدين أوناحي، الذي أحببته حقًا. لقد رأيته بالفعل مع آنجيه.. إنه لاعب مثير للاهتمام”.
يذكر أن بعض التقارير، سبق أن ربطت أوناحي بالانتقال إلى “باريس سان جيرمان”، قبل أن تؤكد أنباء أخرى أن اللاعب خارج حسابات لويس كامبوس المستشار الرياضي للنادي الفرنسي.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
9 تعليقات
اوناحي الرجل الحديدي الذي لا يعرف التعب ..
اتمنى ان أراه في اكبر النوادي الاروبية او الانجليزية ..
مسيرة موفقة له..
الإنسان بمجرد ان يحدد لنفسه هدفا واضحا تقفز معنوياته و يتقظ عقله وتتحرك دافعيته و تتولد لديه الأفكار التي تخدم أغراضه ..
فنان وساحر عندما تكون الكرة بحوزته لا تضيع وسيكون له شأن كبير في عالم الكرة..
بالتوفيق والنجاح ومسيرة موفقة لاناحي..
لا زال التهافت عليه اوناحي يسيل لعاب كبار الأندية الأوروبية والانجليزية ..
اوناحي من اكبر الدفاعات المقاومين في صفوف المنتخب الوطني المغربي ..
بالتوفيق الأسد والعملاق اوناحي..