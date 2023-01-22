والد كيليان مبابي يشيد بنجم المغرب أوناحي

هبة بريس _ رياضة

عبر ويلفريد، والد كيليان مبابي نجم “باريس سان جيرمان” الفرنسي لكرة القدم، عن إعجابه بالمؤهلات الفنية للاعب المغربي عز الدين أوناحي، نجم آنجيه.

وقال ويلفريد، في تصريح أبرزته شبكة “لو سبورت 10” الفرنسية: “كانت لدينا بعض الاكتشافات العظيمة في كأس العالم 2022. كنت أفكر في الصغير عز الدين أوناحي، الذي أحببته حقًا. لقد رأيته بالفعل مع آنجيه.. إنه لاعب مثير للاهتمام”.

يذكر أن بعض التقارير، سبق أن ربطت أوناحي بالانتقال إلى “باريس سان جيرمان”، قبل أن تؤكد أنباء أخرى أن اللاعب خارج حسابات لويس كامبوس المستشار الرياضي للنادي الفرنسي.

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