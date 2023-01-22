A view of a sign at one of the access to the beach ahead of the expected arrival of Hurricane Nicole, in Daytona Beach, Florida, U.S., November 9, 2022. REUTERS/Marco Bello

نفذت طلبه … امرأة تق__تل زوجها المريض داخل المستشفى بفلوريدا

2023-01-22 / 13:57
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هبة بريس _ متابعة

قامت إمرأة بقتل زوجها المريض في المستشفى تنفيذا لطلبه، وقالت الشرطة إن الحادثة وقعت في ولاية فلوريدا الأميركية.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز”، السبت، عن السلطات قولها إن “جيري جيلاند (77 عاما)، وهو رجل مصاب بمرض عضال، أبرم اتفاقا مع زوجته قبل حوالي ثلاثة أسابيع، مفاده أنه إذا لم تتحسن صحته المتدهورة، فهو يريد من زوجته، إلين جيلاند، البالغة من العمر 76 عاما، أن تقتله”.

واستمرت صحته في التدهور، وقبل الساعة 11:30 من صباح يوم السبت بالتوقيت المحلي، أحضرت السيدة جيلاند مسدسا إلى مستشفى AdventHealth في دايتونا بيتش بولاية فلوريدا، وذهبت إلى غرفة زوجها في الطابق 11 وأطلقت عليه النار في رأسه، وفقا للشرطة.

وقال رئيس قسم شرطة دايتونا بيتش، جاكاري يونغ، “كانت قد خططت لإطلاق النار على نفسها أيضا، ولكن في النهاية، لم تستطع فعل ذلك”.

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‫7 تعليقات

  1. ماذا يحدث في المجتمع الأمريكي، ما هذه الظواهر المفجهة حقا…إطلاق النار أصبح كتناول سندويش عندهم، على علماء الإجتماع و النفس الإجتماعي الوقوف عند هذه الظاهرة التي استفحلت

  7. الامريكي افضل انسان على الارض
    يشتغل يأكل يسافر يقتل يفعل كل شيء وأخيرا ينتحر
    وقوة امريكا في العالم انها عندما تقول شيئا تفعله

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