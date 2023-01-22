Screenshot from a video shows emergency responders at the shooting scene, following a shooting at Monterey Park, California, U.S. January 22, 2023. TNLA/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT

ضحايا بإطلاق نار خلال احتفالات العام الصيني في كاليفورنيا

2023-01-22 / 11:28
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هبة بريس _ وكالات

سقط عدة ضحايا بعملية إطلاق نار وقعت خلال الاحتفال بالعام القمري الصيني الجديد في كاليفورنيا.

وذكرت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” نقلا عن مصدر في إنفاذ القانون أن الشرطة كانت حاضرة أثناء عملية إطلاق نار في مونتيري بارك بولاية كاليفورنيا أسفر عن سقوط العديد من الضحايا، مساء السبت.

ووقع إطلاق النار بعد الساعة 10 مساء بالتوقيت المحلي، وقالت الصحيفة إن الحادث حصل حول مكان الاحتفال بالعام القمري الصيني الجديد الذي أقيم في مونتيري بارك.

وحضر الاحتفال عشرات الآلاف من الأشخاص في وقت سابق من اليوم.

وأظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شوارع مهجورة تحيط بها سيارات الشرطة

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‫5 تعليقات

  3. من علامات الساعة أن يكثر الهرج يعني القتل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

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