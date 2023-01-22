بنكيران يدعو إلى انتخابات مبكرة ..والرباح : في حاجة إلى نفَس جديد

2023-01-22 / 10:56
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هبة بريس _ عبد الله عياش

دعا الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” عبد الإله بنكيران، ،خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للحزب في دورته العادية بمدينة بوزنيقة الى ضرورة إجراء انتخابات مبكرة، معتبرا أن الحكومة “فقدت ثقة الشعب”.

.وقال بنكيران حينها : “مشكلة اليوم أننا نعيش تحت تسيير حكومة لم تعد تتمتع بثقة المجتمع والشعب”.

وأضاف أن “المملكة المغربية اليوم ليس لديها ما تخشاه، يمكن لها أن تدير الانتخابات في الوقت الذي ترى أن في ذلك صوابا”.

الوزير ا السابق ومؤسس مبادرة “الوطن أولا ودائما”، عبد العزيز رباح، استغل مقابلة صحفية ليرد على بنكيران قائلا إن المغرب ليس بحاجة إلى “إجراء انتخابات مبكرة، بل إلى نفَس جديد سيأتي عن طريق تعديلات وزارية مرتقبة ومن خلال الإجابة على الأسئلة المطروحة من قِبل المجتمع”.

وأضاف : “لا أظن أنه ستُجرى انتخابات سابقة لأوانها، وإنما تعديلات لإضفاء حركية وحيوية جديدة داخل الحكومة؛ فالمواطنون لا ينتظرون وصف الحالة، وإنما ينتظرون مبادرات جادة وملموسة”.

وأكد رباح، وهو قيادي سابق في حزب “العدالة والتنمية” أن “هناك تحوّلات واسعة في المجتمع المغربي، وهناك تغيرات كبيرة على مستوى التحديات التي تواجهها بلادنا، ولذلك كان لا بد لنا أن نفكر من أجل إطلاق مبادرة (الوطن أولا ودائما)”. يقول الرباح لعربي 21

و أطلق رباح “مبادرة الوطن أولا ودائما”، والتي قال -خلال مؤتمر صحفي- إنها تهدف إلى “إنشاء إطار جديد ومنفتح مؤطر بقيم المجتمع المغربي، ومنفتح على كل الثقافات والقيم الإنسانية العالمية النبيلة”، وذلك في أعقاب اعتزاله العمل الحزبي.

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‫23 تعليقات

  1. بنكيران أخطأ وأخنوش ستغل الخطء لصالحه ونهى أموال الشعب المغربي ضلمآ وعدانا ونهب ٣٤مليار من جيوب الشعب

  2. بنكيران سير فحالك راه واخا افتراضا دارت انتخابات قبل الأوان ولا فوقتها راه حتى واحد ماغادي يصوت للحزب ديالك عطيناكوم فرصة وانا معمري صوت علي شي حزب حتى الحزب ديال العدالة ولكن فالأخير أنا والمجتمع المغربي اكتشفنا أنكم استرزقتم من الشعب وونتوما درتو لاباس والشعب تعرى وجاع دابا غير كون هاني اللهم شفار ويخدم البلاد ولا شفار وتايخدم غي مصلحتو ومصلحت ولادو واللي دايرين به شتي وكان غير تنازلتي على داك الماندا السمينة اللي كاتجيك من الشهر للشهر وكان راه المغاربة غفروا لك ساعة انت كرش بلا ضلوع وعرفناك انت و رباعتك هما التماسيح والعفاريت ديال بصح

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