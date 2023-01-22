بنكيران يدعو إلى انتخابات مبكرة ..والرباح : في حاجة إلى نفَس جديد
دعا الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” عبد الإله بنكيران، ،خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للحزب في دورته العادية بمدينة بوزنيقة الى ضرورة إجراء انتخابات مبكرة، معتبرا أن الحكومة “فقدت ثقة الشعب”.
.وقال بنكيران حينها : “مشكلة اليوم أننا نعيش تحت تسيير حكومة لم تعد تتمتع بثقة المجتمع والشعب”.
وأضاف أن “المملكة المغربية اليوم ليس لديها ما تخشاه، يمكن لها أن تدير الانتخابات في الوقت الذي ترى أن في ذلك صوابا”.
الوزير ا السابق ومؤسس مبادرة “الوطن أولا ودائما”، عبد العزيز رباح، استغل مقابلة صحفية ليرد على بنكيران قائلا إن المغرب ليس بحاجة إلى “إجراء انتخابات مبكرة، بل إلى نفَس جديد سيأتي عن طريق تعديلات وزارية مرتقبة ومن خلال الإجابة على الأسئلة المطروحة من قِبل المجتمع”.
وأضاف : “لا أظن أنه ستُجرى انتخابات سابقة لأوانها، وإنما تعديلات لإضفاء حركية وحيوية جديدة داخل الحكومة؛ فالمواطنون لا ينتظرون وصف الحالة، وإنما ينتظرون مبادرات جادة وملموسة”.
وأكد رباح، وهو قيادي سابق في حزب “العدالة والتنمية” أن “هناك تحوّلات واسعة في المجتمع المغربي، وهناك تغيرات كبيرة على مستوى التحديات التي تواجهها بلادنا، ولذلك كان لا بد لنا أن نفكر من أجل إطلاق مبادرة (الوطن أولا ودائما)”. يقول الرباح لعربي 21
و أطلق رباح “مبادرة الوطن أولا ودائما”، والتي قال -خلال مؤتمر صحفي- إنها تهدف إلى “إنشاء إطار جديد ومنفتح مؤطر بقيم المجتمع المغربي، ومنفتح على كل الثقافات والقيم الإنسانية العالمية النبيلة”، وذلك في أعقاب اعتزاله العمل الحزبي.
19 تعليقات
ها الغدر بدا
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
بنكيران أفضل رئيس مر في السنوات الأخيرة
لم يعد الشعب المغربي يثق فيكم وفقتم مصداقيتكم ..
حزب النذالة والتخلف يجب عليهم المحاسبة لما فعلوه للشعب المغربي وتركوه في أزمة مالية..
إلى مزبلة التاريخ تجار الدين حسبي الله ونعم الوكيل فيهم جميعا..
بسب القرارات الجائرة ضد الشعب لم يحاربوا التماسيح والعفاريت وحاربوا الشعب..
▪︎ من يظن نفسه بنكيران ، ومن فوض له الأمر حتى يدلي بتصريحات خارجة التغطية ؟
– هذا المهرج يأمل ويتوهم أنه سيعيد الكرة مرة ثانية ، ليغري الأغبياء كما فعل في الماضي .
لقد تراجعت شعبية حزب العدالة والتنمية بشكل ملحوظ وكبير وظهر جليا في الانتخابات الاخيرة ..
حزب العدالة والتنمية ليس حزب نزيه بل اتخد من الإسلام غطاءا للوصول للسلطة ولا مبادئ له…
العدالة والتنمية قاد الحكومة لعشر سنوات وتركوا أزمة شعبية وتخلف كبير ..
حزب العدالة والتنمية لم يترك سوى ارتفاع في المعيشة وارتفاع البطالة …
اذا لم تستحي فافعل ما شئت..
ابن كيران ضاق به الحال.اتوحش السياسة لو كنت مكانك لاعتزلت السياسة.غير مرغوب فيك.الم تستوعي الدرس.
بصفته من ويطالب من هذا المهرج بانتخابات مبكرة؟
أليست هناك حكومة منبثقة من برلمانيين ومستشارين ، وبنكيران لا تمثيل له سوى بعضوين داخل البرلمان ؟
الصمت يمنحنا متعة النزه في عقول الحمقى مثل [بنكيران].
لقد قالها زعيمكم لقد سقطتم من اعلى البرج وتمزقت اوصالكم يا تجار الدين فلم ولن تعودوا إلى الساحة السياسية لان الشعب قد فقد الثقة فيكم كلية فالى مزبلة التاريخ الاسود الذي عشناه وما زال تاثيره إلى الآن معكم.
من أكبر الكبائر أن يعود من سبق له نيل فرصة تسيير الشأن العام وتعنتر وأرغى وأزبد ضد الشعب والمواطن وعاد بهما إلى عصور الظلان والقهر والجور والجوع يعود من جديد ليفسي عفةا يفتي بالحقوق والمواطنة والمصلحة العامة اللائي غبن عن قاموسه لما كان مسؤولا. قمة النفاق والحقارة. لو تعود مئة انتخابات لن تعودو أنتم . ساعتكم سالات والمومنون لن يلدغوا من جحر المتاجرة بالدين مرتين. قضي الأمر
هناك حقيقتان قليل من الناس من ينتبه اليهما بخصوص ابن كيران : .اولهما انه لو دخلت جماعة العدل والاحسان غمار الانتخابات لما حلم ابن كيران بان يصبح شيخا او مقدما في حومة صغيرة أو دوار في مجاهل المغرب…وثانيهما انه معروف بالولاء المطلق للمخزن واجهزته، وان هذا الامر جعل حزبه ينزل بسقف طموحاته ومطالبه الى أدنى ما تطالب به بقية الأحزاب الإدارية قبل ما الاحزاب المسماة وطنية ويسارية.. وسر نجاح حزب ابن كيران في 2011 و2016 لا يعود الى قوته الكاسحة او تغلغله شعبيا بل الى مواقف العدل والاحسان وجماهيريتها التي تظهر خلال المظاهرات الشعبية الكبرى ثم لحالة الانهاك والتردي التي بلغتها الأحزاب الوطنية والديمقراطية وخاصة الاتحاد الاشتراكي الذي كان يسيطر على البلديات الكبرى فظهر ان منتخبيه لا يختلفون في شيء عن منتخبي احزاب الإدارة من حيث الريع والفساد…ولما إمتنعت العدل والاحسان عن خوض الانتخابات تحت خيمة المخزن كان الفرصة مواتية لابن كيران للوصول إلى الحكومة وليس الحكم..وشتان ما بين المصطلحين من اختلافات جوهرية قانونية وواقعية…وهكذا رأى المغفلون والمهرولون الى صناديق الاقتراع ان محازبي ابن كيران لا يختلفون عن بقية القنافذ، فشعروا بالغبن والحسرة والندم ، ولكن بعد فوات الاوان.. واما الرباح فليته يعود إلى رشده – هو وابن كيران- ويدرك ان القطار فاته ، وان له ان يغيب عن الانظار، اذ يكفيه انه ترك القنيطرة قاعا بلقعا وصارت مدينة إسمنتية بامتياز غاب عنها الهواء النقي وخضرة الاشجار والنباتات…
والله مايحشم كل الكوارث في عهده وخرج بتقاعد جد مريح وطامع في الحكم