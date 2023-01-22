ارتفاع أسعار الطماطم.. مهني يعدد الأسباب
عرفت أسعار الطماطم في أغلب الأسواق المغربية “ارتفاعا ملحوظا” بعد تضاعف ثمنها تقريبا في مدة وجيزة، حيث انتقل ثمن الكيلوغرام الواحد من 5 دراهم إلى 13 دراهم
رئيس جمعية منتجي ومصدري الخضر والفواكه في المغرب، الحسين أضرضور، برر أسباب ارتفاع أسعار الطماطم خلال هذه الفترة إلى ظروف مناخية غير مناسبة، حيث تؤثر درجة البرودة على إنتاجها.
وأوضح أن الفلاح المغربي اليوم يعيش ظروفا صعبة إثر قلة التساقطات وارتفاع تكاليف ومصاريف إنتاج الطماطم، مضيفا أن ظهور بعض الفيروسات في السنوات الأخيرة ساهم في الحد من إنتاج الطماطم وتزويد الأسواق المغربية بها أمام قلة العرض وارتفاع الطلب.
ونبه المتحدث ذاته، إلى أن “الوسطاء بين الفلاحين وأسواق الجملة بالمدن المغربية يساهمون بشكل أساسي في غلاء الطماطم ومضاعفة أثمنتها”، موضحا أن الفلاح يمضي ما بين 6 إلى 3 أشهر لإنتاج الطماطم بينما الوسطاء يشترونها ويبيعونها بأزيد من ضعف سعرها في يوم واحد.
وعما إذا كان للتصدير دور في رفع أسعارها، أكد المتحدث أنه لولا تصدير الطماطم لتضاعف ثمنها ثلاث مرات في الأسواق الداخلية، مشددا على أن تصديرها هو الذي يغطي تكاليف إنتاجها الباهظة بالمغرب ويؤمن توفيرها بالأسواق ^ يقول لاصوات مغاربية _
15 تعليقات
نحن بلاد فلاحية وكل شئ غالي فهم تتسطا
الطماطم اغلى من البنان
بزاف على هاد الغلاء
باركة من التفلسيف الخاوي الشعب مقتول هذا هو السبب
الطماطم محبوبة الملايين
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
ضعف التساقطات المطرية وارتفاع تكاليف الانتاج ..
إرتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات واللحوم لم يبقى من بلدنا سوى المغادرة منها ..
الطماطم تعتبر من الضروريات في كل بيت مغربي ..
انا الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه المسلم.الحكومة تخلت عن وعودها اتجاه المواطنين..
اين دور دور الجمعيات والمكاتب الوطنية لحماية المستهلك تبقى فقط الاسم المستعار ..
ارتفاع تكاليف الانتاج من اليد العاملة والسقي والشحن …
اللهم اجعل بلدنا بلدا امنا مطمئنا وارزقنا الامن والاستقرار..
على الحكومة التدخل لتسقيف الاسعار..
غضب الله عنكم وعن أمثالكم وسلط عليكم الجشع، لو كانت هناك مراقبة من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن لأوقف التصدير ويكثر المنثوج فتهبط الأسعار لكن يبقى المراقب هو من المصدر.