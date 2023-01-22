انتكاسة لفرنسا في إفريقيا.. بوركينافاسو تطالب باريس بسحب قواتها

هبة بريس _ وكالات

ذكر التلفزيون الوطني في بوركينافاسو، السبت 21 يناير 2023، نقلاً عن وكالة أنباء محلية، أن الحكومة العسكرية طالبت برحيل القوات الفرنسية المتمركزة في البلاد، التي كانت إحدى المستعمرات السابقة لباريس في القارة السمراء، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.

حيث نقل تلفزيون (آر.تي.بي) في بوركينافاسو عن وكالة الأنباء القول إن الحكومة العسكرية علقت، في 18 يناير اتفاقاً عسكرياً، أُبرم عام 2018، سمح بوجود القوات الفرنسية في البلاد. وأضاف أن على فرنسا سحب قواتها من بوركينافاسو في غضون شهر واحد.

يعد هذا القرار مؤشراً على تدهور العلاقات بين فرنسا ومستعمرتها السابقة، منذ الانقلاب العسكري في سبتمبر 2022. ويسود بعض التوتر بسبب تصورات بأن الوجود العسكري الفرنسي في بوركينافاسو لم ينتج عنه تحسن للوضع الأمني، في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، والتي تواجه تمرداً

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