انتكاسة لفرنسا في إفريقيا.. بوركينافاسو تطالب باريس بسحب قواتها
هبة بريس _ وكالات
ذكر التلفزيون الوطني في بوركينافاسو، السبت 21 يناير 2023، نقلاً عن وكالة أنباء محلية، أن الحكومة العسكرية طالبت برحيل القوات الفرنسية المتمركزة في البلاد، التي كانت إحدى المستعمرات السابقة لباريس في القارة السمراء، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.
حيث نقل تلفزيون (آر.تي.بي) في بوركينافاسو عن وكالة الأنباء القول إن الحكومة العسكرية علقت، في 18 يناير اتفاقاً عسكرياً، أُبرم عام 2018، سمح بوجود القوات الفرنسية في البلاد. وأضاف أن على فرنسا سحب قواتها من بوركينافاسو في غضون شهر واحد.
يعد هذا القرار مؤشراً على تدهور العلاقات بين فرنسا ومستعمرتها السابقة، منذ الانقلاب العسكري في سبتمبر 2022. ويسود بعض التوتر بسبب تصورات بأن الوجود العسكري الفرنسي في بوركينافاسو لم ينتج عنه تحسن للوضع الأمني، في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، والتي تواجه تمرداً
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9 تعليقات
ما فعلته فرنسا في افريقيا لم تفعله اي دولة أخرى..
فرنسا مدخولها سنويا من افريقيا 500 مليار ..
تبقى البلدان النامية تحت سيطرة الدول المتقدمة لما يزعمون انهم ينهضون باقتصاديتها اما الحقيقة تكمن وراء مصالح هذه الدول لتوفير المواد الخام التي تشتريها بأسعار بخسة واعادة تصديرها بأسعار مرتفعة…
فرنسا المستعمرة التخلص التي مارست الضغوط على الدول النامية والفقيرة كالعرب وافريقيا ..
فرنسا المجرمة التي تسببت في نشر الارهاب في الدول الافريقية واستغلتها ..
اطماع الغرب لازالت تتوسع في الدول الافريقية والعربية والادعاء بنشر التنمية ولكن العكس ما يقع..
فرنسا نشرت الارهاب في افريقيا وزرعت جيشها بدواعي القضاء عليه ..
حسبي الله ونعم الوكيل كل ساق سيسقى بما سقى..
لن تقوم للمغرب قائمة إلا بطرد فرنسا لغويا واقتصاديا وثقافيا وكذلك طرد أزلامهم الخونة الذين من جلدتنا المسمون بحزب فرنسا الذين سلبوا الوطن خيراته وأفسدوه على جميع الأصعدة بما فيها طمس هويته