طقس الأحد
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طقس الأحد ..جو بارد مصحوب بصقيع

2023-01-22 / 09:02
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هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة الأحد أن يبقى الطقس باردا نسبيا إلى بارد ومصحوب بصقيع محلي أو جليد فوق المرتفعات والمنطقة الشرقية والجنوب والهضاب العليا.

ويرتقب نزول أمطار ضعيفة محلية بالمنطقة الشرقية وشرق الواجهة المتوسطية والريف والسايس والأطلس المتوسط، مع بعض التساقطات الثلجية بقمم مرتفعات الأطلس المتوسط والهضاب العليا الشرقية.

كما يرتقب أيضا نزول بعض القطرات المتفرقة بالسهول الشمالية، وتسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 3- و3 درجات بالأطلس والسفوح الشرقية والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 10 و15 درجة بالجنوب، وستكون ما بين 4 و 10 درجات فيما تبقى من ربوع المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار بعض الانخفاض بالبلاد.

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