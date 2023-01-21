المغرب الفاسي يتعادل بميدانه أمام حسنية أكادير في البطولة الاحترافية

2023-01-21 / 23:22
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هبة بريس- الرياضة

تعادل المغرب الفاسي أمام ضيفه حسنية أكادير بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت بملعب فاس، ضمن الجولة 14 من البطولة الاحترافية.

وكان المغرب الفاسي السباق إلى التهديف عبر محمد علي بامعمر في الدقيقة 61، وأدرك كريم أيت محمد التعادل للحسنية في الدقيقة 80 من ضربة جزاء

هذا التعادل يضع المغرب الفاسي في المركز الخامس برصيد 21 نقطة، بينما يحتل الحسنية المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة.

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