حاملة طائرات اسبانية

إسبانيا تجري تعديلات على إحدى أشهر حاملات الطائرات التابعة لجيشها

2023-01-21 / 22:38
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هبة بريس - وكالات

أعلن موقع Infodefensa المتخصص بالشؤون العسكرية أن إسبانيا ستجري تعديلات على إحدى أشهر حاملات الطائرات التابعة لجيشها.

وجاء في منشور على الموقع “في منتصف عام 2025 ستذهب سفينة خوان كارلوس-1 إلى حوض بناء السفن التابع لشركة Navantia، لتخضع هناك لعمليات إصلاح وتعديل مدتها 6 أشهر، وخلالها ستستبدل أنظمة الدفع الرئيسية فيها”.

وذكر ممثلو سلاح البحرية الإسباني لصحيفة Infodefensa أن “المختصين في الربع الأول من عام 2025 سيضعون الخطة لتفكيك منظومة الدفع في السفينة المذكورة، لتستبدل تلك المنظومة بمنظومة Azipod MO1800 السويسرية”.

وكانت “خوان كارلوس-1” قد أدخلت عام 2020 لحوض بناء السفن التابع لشركة Navantia في بويرتو ريال الإسبانية، وأجريت هناك بعض التعديلات على مراوح وشفرات التوجيه الموجودة فيها، وعلى بعض معداتها الأخرى.

ويبلغ طول هذه السفينة 230 مترا، وعرضها 32 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 27 ألف طن، كما يمكنها الحركة بسرعة 21 عقدة بحرية، ونقل طاقم مكون من 261 شخصا، بالإضافة إلى أكثر من 900 جندي، وحمل 46 دبابة Leopard-2E، و 25 مقاتلة طائرة هجومية من طراز AV-8B و F-35B، أو 11 طائرة AV-8 و12 مروحية NH90.

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