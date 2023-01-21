المغرب يدين بشدة إقدام متطرفين سويديين على احراق المصحف الشريف

2023-01-21 / 22:03
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هبة بريس -

أدانت المملكة المغربية بشدة اقدام متطرفين سويديين اليوم السبت بستوكهولم على احراق المصحف الشريف ،معبرة عن رفضها المطلق لهذا الفعل الخطير.

وأعربت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بلاغ لها عن “استغرابها سماح السلطات السويدية بهذا العمل غير المقبول ،الذي جرى امام قوات الامن السويدية ،وتطالبها بالتدخل لعدم السماح بالمس بالقرآن الكريم وبالرموز الدينية المقدسة للمسلمين” .

وشددت الوزارة على ان “هذا العمل الشنيع الذي يمس بمشاعر أكثر من مليار مسلم من شأنه تأجيج مشاعر الغضب و الكراهية بين الأديان و الشعوب”.

وأكدت أن قيم التسامح و التعايش “تقتضي عدم الكيل بمكيالين و التعامل بنفس الحزم و الصرامة مع كل مس بمقدسات الأديان و مشاعر المنتسبين لها” .

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