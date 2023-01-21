فتح الحدود بين المغرب والجزائر بشكل استثنائي لتسليم جثة فتاة مغربية
هبة بريس - الرباط
أعلن فرع الجمعية بالناظور، ان المعبر الحدودي “زوج بغال” بين الجزائر والمغرب سيفتح هذه الليلة بشكل استثنائي لاستقبال جثة الشابة المغربية فوزية بكوش التي توفيت في ظروف غامضة بالجزائر، حتى يتأتى دفنها بجوار العائلة بنواحي مدينة أحفير.
وكانت والدة الشابة المغربية فوزية بكوش، التي توفيت برصاص البحرية الجزائرية، قد طالبت بمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى مقتل ابنتها، بعدما قامت بمحاولة عبور فاشلة صوب السواحل الإسبانية.
وقد توفيت الراحلة فوزية بكوش، البالغة من العمر ثلاثين سنة، وثلاثة أشخاص آخرين، برصاص البحرية الجزائرية أثناء محاولتها إيقاف “زودياك” في منطقة “عين الترك”، القريبة من ميناء مدينة وهران.
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10 تعليقات
فتح الحدود بين المغرب والجزائر بشكل استثنائي لتسليم جثة فتاة مغربية
يارب تفتح ديما
وقد توفيت الراحلة فوزية بكوش
خاوة خاوة
يجب فتحها دائما
لماذا لا تفتح دائما
القريبة من ميناء مدينة وهران
اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات
اللهم أصلحا بيننا
ليس بالرصاص بل اقلب القارب وماتت غرقا والجثة عندكم يمكن تشريحها ٠٠كفانا كذبا اما التي ماتت رميا بالرصاص فكانت من طرف البحرية المغربية في شمال المغرب ٠٠٠٠