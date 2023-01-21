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بعد حظر حساباتها المصرفية .. قناة RT France تغلق مكاتبها في فرنسا

2023-01-21 / 21:32
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هبة بريس - وكالات

أعلنت قناة RT France، إغلاق مكاتبها في فرنسا بعد حظر حسابات القناة المصرفية، تحت ستار الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا، مشيرة إلى فصول مظلمة في تاريخ حرية المعلومات في فرنسا.

وقالت مديرة القناة كسينيا فيدوروفا، في بيان: “بعد خمس سنوات من العمل الشاق، حققت السلطات الفرنسية هدفها، تم إغلاق RT France.. تحت ستار الحزمة التاسعة من العقوبات المناهضة لروسيا، والتي لا تشمل حتى قناتنا التلفزيونية.. قررت وزارة الخزانة العامة تجميد الحسابات المصرفية لـ RT France، مما يجعل من المستحيل مواصلة أعمالنا”.

وأوضحت RT France، أنه سبق أن قامت سلسلة من الأعمدة والمقالات المكتوبة حديثا بالعديد من الإجراءات التعسفية ضدها والتي لم يكن لها أي غرض سوى إلحاق الأذى بالقناة.

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‫5 تعليقات

  3. سبق أن قامت سلسلة من الأعمدة والمقالات المكتوبة حديثا بالعديد من الإجراءات التعسفية ضدها

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