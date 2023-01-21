في حفل ضخم بالرياض ..أشرف حكيمي يتوج بجائرة أفضل رياضي عربي

2023-01-21 / 21:13
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هبة بريس - متابعة

توج اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي بجائزة أفضل رياضي عربي JOY” AWARDS” في حفل كبير بالغاضمة السعودية الرياض.

وسلم الجائزة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي، للاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي الذي أهداها لوالدته.

وعبر حكيمي عن شكره لرئيس الهيئة والمغرب ولكل من صوت له في الوطن العربي .

وبصم الدولي المغربي على موصك كروي متمثز رفقته فريقه والمنتخب المغربي بمنافسات كأس العالم قطر 2022 حيث بصم رفقة اسود الاطلس على انجاز تاريخي بالوصول الى المربع الذهبي كأول فريق افريقي وعربي .

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