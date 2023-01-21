ميشيل سيسون

مساعدة وزير الخارجية الأمريكي تزور المغرب والجزائر

2023-01-21 / 21:01
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هبة بريس - الرباط

حلت اليوم السبت، مساعدة كاتب الدولة الأمريكي والمكلفة بالمنظمات الدولية ميشيل سيسون ، في زيارة الى الجزائر حيث التقت برمطان لعمامرة وزير الخارجية الجزائري .

وأفادت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الجمعة، بأن مساعدة وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، ميشيل سيسون، ستزور الجزائر والمغرب في الفترة من 21 إلى 26 يناير الجاري ، لمناقشة عدد من القضايا الاقليمية والدولية .

ونشرت الوزارة في بيان عبر موقعها الرسمي، أن جدول زيارة المسؤولة الأميركية يشمل مسألة الصحراء المغربية وحقوق الإنسان ، حيث ستلتقي سيسون عددا من المسؤولين الحكوميين وممثلي الأمم المتحدة وقادة المجتمع المدني، وستجدد دعم واشنطن لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية.

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