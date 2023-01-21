(بالصور )..ملعب طنجة الكبير أصبح جاهزا لاستقبال كأس العالم للأندية

هبة بريس - مكتب طنجة

أصبح ملعب طنجة الكبير جاهزا لاستقبال منافسات كأس العالم للأندية، التي ستقام في المملكة خلال الفترة الممتدة ما 1 و 11 فبراير من السنة الجارية .



وقد تم الانتهاء من تركيب الكراسي في الجهة الشمالية و الجنوبية للملعب ، وهما الجهتان اللتان تم استكمال بنائهما مؤخرا، اضافة الى الهيكل الخارجي للملعب الذي تم وضعه رهن إشارة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لوضع اللمسات الخاصة بهذه البطولة .



تجدر الإشارة إلى أن ملعب طنجة، سيحتضن مبارتي نصف النهائي على ان يستضيف ملعب الرباط المباراة النهائية.



ويُمثل نادي الوداد الرياضي المغرب في هذه النسخة “المونديالية”، للمرة الثانية في تاريخ النادي، بصفته بطلا للقارة الإفريقية، بعد تتويجه بلقب النسخة الماضية من نهائيات دوري الأبطال.

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