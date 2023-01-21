“صفعة لباريس “..أستراليا تستبدل مروحيات فرنسية بـ”بلاك هوك” الأمريكية

هبة بريس - وكالات

أعلنت أستراليا، اليوم الأربعاء، أنها ستتخلى عن أسطولها من مروحيات “تايبان” العسكرية الفرنسية الصنع، على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها باريس في اللحظات الأخيرة لإنقاذ العقد.

وحسب صحيفة “ديلي ميل”، قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلس، إنه سيتم استبدال مروحيات “تايبان” الفرنسية بأخرى من نوع “بلاك هوك” أمريكية الصنع.

وأضاف أن نفقات صيانة المروحيات الفرنسية كانت مكلفة. وأردف “لقد كنا نكافح مع مروحيات تايبان لسنوات عديدة فيما يتعلق بالصيانة والحصول على قطع الغيار”.

وتابع “لم نحصل على ساعات الطيران التي نحتاجها من تايبان. نحن واثقون من أن ذلك سيكون بمتناولنا مع طائرات بلاك هوك”.

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