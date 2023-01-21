رئيسة البرلمان الاوربي

اتهامات لرئيسة البرلمان الأوروبي بعد إقامة مدفوعة في فندق فرنسي فاخر لم تعلن عنها

2023-01-21 / 19:31
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هبة بريس - وكالات

تواجه رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا تساؤلات حول قبولها دعوة للإقامة في فندق فرنسي فاخر مع زوجها، والتي لم تعلن عنها بشكل كامل أمام البرلمان.

وذكر تقرير بصحيفة “بوليتيكو”، الجمعة (20 يناير 2023)، أن تكاليف الإقامة لليلة واحدة في الفندق، في أكتوبر الماضي، بمنطقة “بورجوندي” دفعتها جمعية نبيذ فرنسية. وأكد المتحدث باسم ميتسولا المعلومات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقالت ميتسولا في الطبعة التي صدرت اليوم السبت لصحيفة “هاندلسبلات” الألمانية: “لم يكن خطأ، لم يتخذ أي رئيس برلماني قبلي، هذه الخطوة”. أي أنها أول من يعلن من رؤساء البرلمان الأوروبي، عما تلقوه من هدايا أو رحلات مدفوعة.

وكانت ميتسولا قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن قيامها بالرحلة، في أعقاب عملية اعتقال، في ديسمبر الماضي، من قبل الشرطة البلجيكية، لنائبة رئيسة البرلمان، إيفا كايلي، المتهمة بالفساد وغسل الأموال وصلات بجريمة منظمة. غير أن ميتسولا لم تكشف أنها كانت برفقة زوجها الفنلندي، يوكو، في الرحلة. ووفقًا للقواعد البرلمانية، كان ينبغي على ميتسولا الإبلاغ عن الرحلة في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.

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‫7 تعليقات

  1. ااتواجه رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا تساؤلات حول قبولها دعوة للإقامة في فندق فرنسي فاخر مع زوجها، والتي لم تعلن عنها بشكل كامل أمام البرلمان

  3. ووفقًا للقواعد البرلمانية، كان ينبغي على ميتسولا الإبلاغ عن الرحلة في نهاية تشرين الثاني

  4. التكاليف الإقامة لليلة واحدة في الفندق، في أكتوبر الماضي، بمنطقة “بورجوندي”

  6. وقالت ميتسولا في الطبعة التي صدرت اليوم السبت لصحيفة “هاندلسبلات” الألمانية: “لم يكن خطأ

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