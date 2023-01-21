تغريم رئيس الوزراء البريطاني لعدم ارتدائه حزام الأمان
هبة بريس - وكالات
فرضت غرامة على رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لعدم ارتدائه حزام الأمان في سيارة متحركة أثناء تصوير مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت شرطة لانكشير إنها أصدرت غرامة لرجل يبلغ من العمر 42 عاما من لندن.
وقال مقر رئاسة الوزراء إن سوناك “يقبل تمامًا أن هذا كان خطأ وقد اعتذر”، مضيفًا أنه سيدفع الغرامة.
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اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
غرامة على رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لعدم ارتدائه حزام الأمان في سيارة متحركة أثناء تصوير مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.
اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
فرضت غرامة على رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لعدم ارتدائه حزام الأمان في سيارة متحركة أثناء تصوير مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت شرطة لانكشير إنها أصدرت غرامة لرجل يبلغ من العمر 42 عاما من لندن.