بعد قرار البرلمان الاوروبي ..وزير سابق : “المغرب يتفوق في حرية التعبير مغاربيا واقليميا “

2023-01-21 / 18:35
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هبة بريس - الرباط

بعد القرار “المسرحية ” للبرلمان الأوروبي، الخميس، والقاضي بدعوة المغرب إلى “احترام حرية الإعلام والإفراج عن جميع السجناء السياسيين والصحفيين المسجونين”, توالت ردود الفعل المتسائلة عن ازدواجية المعايير لدى البرلمان الاوروبي الذي يجهل أعضاؤه وضعية حرية التعبير بالمنطقة المغاربية واقليميا.

الوزير السابق عبد العزيز رباح ، قال في رد على القرار المنحاز ، ان المغرب أحسن من عدد من الدول في جانب الحريات، إقليميا وقاريا وعربيا ، مشيرا الى ان “كل من أحس بمضايقات يمكنه التوجه للقضاء، وسيكون الفيصل هناك هو القانون”.

وأضاف الرباح في حوار مع “عربي21“،أنه “إذا رأيت وسائل الإعلام، فستلاحظ أن المواطنين يعبرون عن آرائهم بكل حرية، في إطار الثوابت، ودستور البلاد، والقوانين المعتمدة، ومساحة التعبير واسعة ومفتوحة بشكل كبير جدا”.

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