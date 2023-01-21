العرائش ..شاطئ الغدير يلفظ عدد من رزم الحشيش
هبة بريس - مكتب طنجة
لفظ شاطئ الغدير التابع لاقليم العرائش عدد من رزم مخدر الحشيش ، الأمر الذي استنفر السلطات المحلية .
وظهرت رزم الحشيش بين الصخور بشاطئ الغدير ، حيث قام أحد المواطنين باخطار السلطات المحلية التي هرعت الى عين المكان وعملت على انتشال رزم المخدرات .
وقد تم فتح تحقيق لمعرفة مصدر تلك المخدرات وتحديد كميتها ، حيث يرجح ان تكون قد سقطت من أحد قوارب تهريب المخدرات .
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5 تعليقات
يجب قبض هؤلاء المجرمين
اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات
يجب القبض على المجرمين
يجب تعزيز السلطات
لماذا الجرائم