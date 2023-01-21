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العرائش ..شاطئ الغدير يلفظ عدد من رزم الحشيش

2023-01-21 / 18:17
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هبة بريس - مكتب طنجة

لفظ شاطئ الغدير التابع لاقليم العرائش عدد من رزم مخدر الحشيش ، الأمر الذي استنفر السلطات المحلية .

وظهرت رزم الحشيش بين الصخور بشاطئ الغدير ، حيث قام أحد المواطنين باخطار السلطات المحلية التي هرعت الى عين المكان وعملت على انتشال رزم المخدرات .

وقد تم فتح تحقيق لمعرفة مصدر تلك المخدرات وتحديد كميتها ، حيث يرجح ان تكون قد سقطت من أحد قوارب تهريب المخدرات .

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