تركيا تندد بحرق نسخة من المصحف أمام سفارتها في السويد

2023-01-21 / 17:45
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هبة بريس - وكالات

نددت تركيا بشدة بحرق نسخة من المصحف الشريف في السويد، معتبرة أن هذا “العمل الدنيء” مؤشر جديد على المستوى المقلق الذي وصلت إليه أوروبا في معاداة الإسلام والعنصرية.

جاء هذا في بيان صادر، اليوم السبت، عن وزارة الخارجية التركية، بحسب وكالة “الأناضول”.

وقالت الوزارة: “ندين بأشد العبارات الاعتداء الدنيء على كتابنا المقدس القرآن الكريم اليوم في السويد الذي جرى رغم كل تحذيرات بلادنا”.

وأضافت الوزارة: “لا نقبل بأي شكل من الأشكال السماح لهذا العمل الاستفزازي الذي يستهدف المسلمين ويهين قيمنا المقدسة تحت غطاء حرية التعبير، لأن هذه جريمة كراهية”.

واعتبرت أن هذا “العمل الدنيء مؤشر جديد على المستوى المقلق الذي وصلت إليه معاداة الإسلام وتيارات العنصرية والتمييز في أوروبا”.​​​​​​​
ودعت تركيا الحكومة السويدية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد منفذي “جريمة الكراهية هذه”.

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تعليق واحد

  1. السويد أصبحت دولة فاقدة لكل مقومات الحضارة، كل ما كان العالم يظنه بها انتهى

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