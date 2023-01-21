ظهروا يتشاجرون بالحجارة ..أمن طنجة يوقف 3 أشخاص بينهم قاصرين

2023-01-21 / 18:04
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هبة بريس - طنجة

تفاعلت ولاية أمن طنجة، بجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مجموعة من الأشخاص يتبادلون الرشق بالحجارة في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص في منطقة خلاء مجاورة لحي “بوحوت” بمدينة طنجة.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها حاليا مصالح الشرطة بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة، بعدما أسفرت الأبحاث والتحريات عن توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم قاصر، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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