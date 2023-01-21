المنتخب المغربي لكرة اليد يفوز على نظيره الجزائري في كأس العالم
هبة بريس - القسم الرياضي
في مباراة قوية، فاز المنتخب المغربي لكرة اليد على نظيره الجزائري، يومه السبت، برسم منافسات كأس العالم.
وتغلب المنتخب الوطني المغربي، على نظيره الجزائري ب28 هدف مقابل 27 هدف، ضمن كأس العالم لكرة اليد “2023” المقامة في بولندا والسويد.
وبهذا سيواجه المنتخب المغربي، نظيره من مقدونيا الشمالية، يوم الاثنين.
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المجموع 2 آراء
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11 تعليقات
الف مبروك للمنتخب الوطني المغربي..
المهم انتصرنا مبروك علينا ..
جمهورية العسكر لن تنام الليلة، كيفاش يغلبونا المروووووك بدون غاز ولا بيترول، الله بجانب الحق وسنبقى ننتصر عليكم الى ان يرث الله الأرض ومن عليها .
انتصار له طعم خاص وشكرا للمنتخب الوطني المغربي..
كلا الفريقين لعبا افضل ومبروك على منتخبنا الوطني المغربي..
الاسود يكررون سيناريو الكامرون مارس 2022 ..
المغاربة ابطال افريقيا ولا يعرفوا الهزيمة ..
هنيئا لنا جميعا بهذا الفوز المستحق..
مبروك للمنتخبين المغربي والجزائري..
مبروك علينا جميعا..
شكرا للمنتخب المغربي.
باراكا علينا غير ملي ربحنا هاذ المقابلة.
صاااااااااااااااااااااااافي.
دابا غير رجعو للمغرب يستقبلكم الملك.