أوكرانيا.. تشييع ضحايا المروحية المنكوبة بكييف

هبة بريس - وكالات

شهدت العاصمة الأوكرانية كييف، السبت، مراسم تشييع جثامين وزير الداخلية دينيس موناستيرسكي ومسؤولين آخرين قضوا في حادثة تحطم مروحية مؤخرا.

وأقيمت مراسم تشييع لجنازة موناستيرسكي و7 من مسؤولي الوزارة في مركز “البيت الأوكراني” في كييف.

وشارك في المراسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وسط تدابير أمنية مكثفة.

وقدم الرئيس الأوكراني وعقيلته أولينا زيلينسكي، التعازي لذوي الضحايا الذين لقوا مصرعهم في الحادث.

وأسفر حادث تحطم المروحية الذي وقع صباح الأربعاء في ضاحية “بروفارى” بكييف عن مصرع 14 شخصا بينهم موناستيرسكي.

وتواصل السلطات الأوكرانية تحقيقاتها للكشف عن ملابسات الحادث.

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