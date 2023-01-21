بشكتاش التركي يعلن تعاقده مع الكاميروني أبوبكر

2023-01-21 / 15:56
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هبة بريس - وكالات

أعلن بشكتاش التركي التعاقد مع مهاجم الكاميرون فينسنت أبو بكر، يوم السبت، ليبدأ فترة ثالثة مع النادي التركي.

وقال بشكتاش تعليقا على الفيديو الذي نشره: تتبدل السنوات والطرق والملابس، لكن لا يمكن أن يتبدل الحب، الحب الأعمى، مرحبا في بيتك فينسنت أبو بكر. دون تفاصيل عن مدة التعاقد.

وسبق أن لعب أبوبكر (30 عاما) في صفوف النادي التركي في موسم 2020-2021 وأحرز معه 15 هدفا في 26 مباراة، كما لعب معه على سبيل الإعارة في موسم 2016-2017 وسجل 12 هدفا في 27 مباراة.

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