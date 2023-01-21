الداكي يتباحث ونظيره الأردني تعزيز التواصل والحوار في مجال تطوير العدالة

هبة بريس

بالموازاة مع المشاركة في المؤتمر الدولي حول العدالة التصالحية بالأردن، أجرى مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، صباح اليوم السبت 21 يناير 2023 مباحثات مع يوسف ذيابات رئيس النيابات العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وخلال هذا اللقاء تباحث الجانبان سبل تعزيز التعاون القضائي بين النيابتين والسعي كذلك إلى بلورة ذلك في مذكرة تعاون سيتم التوقيع عليها لاحقا وذلك بعد إجراء المشاورات اللازمة بخصوصها.

وتدارس الجانبان المغربي والأردني أهمية تعزيز التواصل والحوار بين المملكتين في مجال تطوير العدالة.

يذكر أن الداكي يقود وفدا قضائيا مغربيا للمشاركة في المؤتمر الدولي الأول للنيابة العامة الأردنية عن: العدالة التصالحية في السياسة الجنائية المعاصرة، والمنعقد بالمملكة الأردنية الهاشمية، في الفترة من التاسع عشر حتى الحادي والعشرين من يناير الجاري.

وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ألقى رئيس النيابة العامة كلمة تطرق فيها إلى أهمية تقييم وتطوير السياسات الجنائية الوطنية، والمتمثل في “العدالة التصالحية”.

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