صور إمام الحرم المكي السابق مع ميسي وحكيمي تهز مواقع التواصل الاجتماعي
هبة بريس - متابعة
أثارت مقاطع فيديو لإمام الحرم المكي السابق في السعودية عادل الكلباني وهو يصافح لاعبي نادي باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي وليونيل ميسي، ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع فيديو لعادل الكلباني وهو يصافح لاعبي نادي باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي وليونيل ميسي، خلال مشاركتهما في مباراة “موسم الرياض” التي جمعت النادي الفرنسي ولاعبي فريقي الهلال والنصر السعوديين.
ووثق مقطع فيديو لحظة مصافحة عادل الكلباني لأشرف حكيمي خارج غرفة تبديل الملابس، بينما أظهر مقطع فيديو آخر مصافحة الشيخ عادل الكلباني ليونيل ميسي.
وانتشرت الصور والفيديوهات بشكل واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، كما لقوا تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء الذين عبر بعضهم عن إعجابهم بها، في حين انتقدها آخرون.
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8 تعليقات
لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا كان أهل العلم والمعرفة يعتبرون لاعبي كرة القدم قدوة، فماذا نقول عن ذلك الطفل اللذي أجهش بالبكاء لما التقى باللاعب حكيمي؟
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
صاحب التعليق 1 أين المشكل لو تصور معه هل أنت لديك مشكل في الفهم
عادي أخذ صورة معه أين المشكل التخلف
هذوا الشي ينتقدوه تجدهم لصلاةة لا لا لاحول ولاقوة إلا بالله
سؤال يا عقلاء هل العالم أو الفقيه أو الحاج وحده من سيحاسب هل الناس العادية لن تحساب لماذا دائما الهجوم يقول فقيه ويفعل وحاج وكذا أين التخلف
عادي جدا أين المشكل هل حرام هل العالم يموت يذهب إلى الجبل ويموت ماهذا التخلف
مصافحة أشرف حكيمي لا بأس لكن للأسف مصافحة ميسي الداعم للصهيونية فهذا غير مقبول بتاتا من إمام مسجد الحرم المكي الشريف. وهذا يبقى رأيي الشخصي.