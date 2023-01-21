في أكبر عملية ابتزاز جنسي بالبلاد.. هولندا توقف شخصا ابتز 100 فتاة

2023-01-21 / 12:41
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هبة بريس - وكالات

ألقت الشرطة الهولندية القبض على رجل 24 عاما، بتهمة ابتزاز أكثر من 100 فتاة قاصر جنسيا عبر الإنترنت ، في قضية قالت السلطات إنها أكبر قضية ابتزاز جنسي عبر الإنترنت تشهدها البلاد.

وأعلن مكتب المدعي العام في مدينة بريدا الهولندية ، أن المتهم كان يطلب من الضحايا إرسال صور عارية لأنفسهن مقابل المال ثم يستخدمها لاحقا لابتزاز الفتيات.

وقال متحدث باسم المكتب إن المحققين عثروا على 150 مجلدا بأسماء فتيات مختلفات على جهاز الكمبيوتر الخاص بالرجل المحتجز ، بعضها يحتوي على آلاف الصور لفتاة واحدة.

وقال المتحدث، إن الرجل :” جعل حياة ضحاياه جحيما”.

ولم يتم التعرف على جميع الفتيات بعد، ووفقا للنتائج السابقة ، كانت أصغرهن تبلغ من العمر 13 عاما.

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