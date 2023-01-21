رفض نقابي لمخرجات نقاشات بين وزارة الصحة و النقابات
قالت نقابة أطباء الجهاز التنفسي بالقطاع الحر بالمغرب انها تتابع النقاشات الأخيرة الجارية بين وزارة الصحة وبعض النقابات والهيئة الوطنية للاطباء بحضور بعض الفاعلين كالضمان الاجتماعي وكنوبس و الوكالة الوطنية للتغطية الصحية) بإستغراب كبير خصوصا انها تناولت :
التعرفة الوطنية المرجعية مشيرة ” أنها لاتدخل في صميم المطالب النقابية للاطباء لان الدفاع على المواطنين يعود للنقابات السياسية والاحزاب السياسية العادية”
_ إرغام الأطباء على التوفر على” كود بار” والتعامل بالرقمنة الشيء الذي يتنافى مع النظام التصريحي للضريبة.
_ ابتزار الأطباء لرغبتهم في الاستفادة باقساط منخفضة للتامين بارغامهم بالانخراط في ممارسات مخلة باخلاقيات المهنة كتوجيه المرضى عند أطباء معينين ( العامين) دون غيرهم ووصف أدوية بعينها دون غيرها وتدخل صناديق التغطية في الضريبة على الدخل بالرقمنة المزعومة.
وقالت نقابة عبد الله التائب إنها ” تطالب الوزارة الوصية باحترام حرية الطبيب والمريض والا تتقل كاهلهم بقوانين دخيلة من شأنها معاكسة الممارسة الحرة والنزيهة التي تضمن الانخراط التام في انجاح المشروع الجديد.
7 تعليقات
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد و
وزارة الصحة يقومون بعمل ناقص
رفض غريب جداً
وفقكم الله
يجب التعامل بلطف
..ابتزار الأطباء لرغبتهم في الاستفادة باقساط منخفضة للتامين بارغامهم بالانخراط في ممارسات مخلة
أشياء غريبة إرغام الأطباء على التوفر على” كود بار” والتعامل بالرقمنة الشيء الذي يتنافى مع النظام التصريحي للضريبة.