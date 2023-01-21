البرلمان يعقد جلسة عمومية حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي

هبة بريس - الرباط

أعلن رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين لكافة النواب والمستشارين أن البرلمان بمجلسيه سيعقد جلسة عمومية مشتركة حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي تجاه بلادنا ، وذلك يوم الاثنين 23 يناير 2023 على الساعة الواحدة والنصف زوالًا بالقاعة الكبرى للجلسات بمجلس النواب.

ودعا البرلمان بغرفتيه، كافة النواب والمستشارين إلى الحضور في الموعد المحدد.

هذا ويشار إلى أن البرلمان الأوربي، وفي مناورات جديدة، أصدر قرار إدانة يتعلق بوضعية حقوق الإنسان وحرية الصحافة في المغرب.

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