البرلمان يعقد جلسة عمومية حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي

2023-01-21 / 11:46
0
هبة بريس - الرباط

أعلن رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين لكافة النواب والمستشارين أن البرلمان بمجلسيه سيعقد جلسة عمومية مشتركة حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي تجاه بلادنا ، وذلك يوم الاثنين 23 يناير 2023 على الساعة الواحدة والنصف زوالًا بالقاعة الكبرى للجلسات بمجلس النواب.

ودعا البرلمان بغرفتيه، كافة النواب والمستشارين إلى الحضور في الموعد المحدد.

هذا ويشار إلى أن البرلمان الأوربي، وفي مناورات جديدة، أصدر قرار إدانة يتعلق بوضعية حقوق الإنسان وحرية الصحافة في المغرب.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وفد برلماني مغربي يشارك بالقاهرة في أشغال الاجتماع الثالث للبرلمان العربي

وفد برلماني مغربي يشارك بالقاهرة في أشغال الاجتماع الثالث…

2023-01-21 / 10:22
Photo of بوريطة: المملكة ظلت وفية لعهدها في نصرة القضية الفلسطينية

بوريطة: المملكة ظلت وفية لعهدها في نصرة القضية الفلسطينية

2023-01-21 / 09:36
Photo of بنعلي : تم الشروع في إصلاحات لتحفيز مناخ الأعمال.

بنعلي : تم الشروع في إصلاحات لتحفيز مناخ الأعمال.

2023-01-20 / 22:18
Photo of ألباريس..المغرب “جار وشريك استراتيجي لإسبانيا وأوروبا

ألباريس..المغرب “جار وشريك استراتيجي لإسبانيا وأوروبا

2023-01-20 / 19:20
Photo of الخلاف بين المغرب والجزائر…من المستوي السياسي إلى المستوى الشعبي

الخلاف بين المغرب والجزائر…من المستوي السياسي إلى المستوى الشعبي

2023-01-20 / 18:18
Photo of محاولا إظهار وجود دبلوماسي لبلاده.. تبون يجتر أسطوانة العداء للمغرب: “لن نتخلى عن الصحراء !”

محاولا إظهار وجود دبلوماسي لبلاده.. تبون يجتر أسطوانة العداء…

2023-01-20 / 16:58
Photo of قرار البرلمان الأوروبي.. قضاة المغرب يعلنون رفض التدخل في السيادة القضائية للمغرب

قرار البرلمان الأوروبي.. قضاة المغرب يعلنون رفض التدخل في…

2023-01-20 / 15:31
Photo of بعد زلة لسان وزير جزائري.. مستثمرون سعوديون يطالبون بالاستثمار بالصحراء المغربية

بعد زلة لسان وزير جزائري.. مستثمرون سعوديون يطالبون بالاستثمار…

2023-01-20 / 13:34
Photo of مجلس الصحافة: قرار البرلمان الأوروبي يخدم أجندة الهيمنة والماضي البائد

مجلس الصحافة: قرار البرلمان الأوروبي يخدم أجندة الهيمنة والماضي…

2023-01-20 / 12:20
Photo of سانشيز: النواب الاشتراكيون صوتوا ضد إدانة المغرب بالبرلمان الأوربي

سانشيز: النواب الاشتراكيون صوتوا ضد إدانة المغرب بالبرلمان الأوربي

2023-01-20 / 09:20

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق