صحيفة: زياش يعرض خدماته على نادي برشلونة

2023-01-21 / 11:29
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هبة بريس - وكالات

كشف موقع “Goal” العالمي عن مصدر كاتالوني، أن الدولي المغربي حكيم زياش، يطمح في القفز من سفينة أسود غرب لندن، لرغبته في البحث عن تحد جديد.

وذكر تقرير للموقع، أن وكيل أعمال صاحب الـ29 عاما، قام بمحاولة جريئة، بعرض خدماته على وسطاء رئيس برشلونة جوان لابورتا، على أمل يحقق حلم الطفولة، ويكون الصفقة المنتظرة في مشروع المدرب تشافي هيرنانديز، بعد إرسال الهولندي ممفيس ديباي إلى الغريم المحلي أتلتيكو مدريد، وذلك لاعتقاده بأنه يملك ما يكفي من الجودة والإبداع، لتقديم الإضافة المطلوبة في هجوم البرسا.

وفي الختام، أكد المصدر أن نجم أياكس السابق، سيواصل الضغط على مسؤولي البلوز، من أجل الحصول حريته هذا الشتاء، حتى لو على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، اعتراضا على وضعه الحالي، الذي لا يليق باسم وسمعة قائد رابع مونديال قطر، بالاكتفاء بالظهور في 14 مباراة بالقميص الأزرق في مختلف المسابقات، دون أن يترك بصمته ولو بتمريرة حاسمة.

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