للسنة الثانية على التوالي.. الرباط تحتضن المعرض الدولي للكتاب
هبة بريس
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل/ قطاع الثقافة، أنها ستنظم الدورة الثامنة والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب في الفترة ما بين 01 و 11 يونيو 2023، بفضاء OLM السويسي بالرباط.
ودعت الوزارة في بلاغ لها الراغبين في المشاركة من دور نشر وموزعين ومكتبات ومؤسسات معنية بالكتاب إلى تقديم طلباتهم عبر التسجيل الإلكتروني ابتداء من 23 يناير إلى غاية فاتح مارس 2023، وذلك عبر الموقع الرسمي للمعرض: www.siel.ma
وذكرت الوزارة أنه لمزيد من المعلومات، يمكن الاتصال بمديرية الكتاب والخزانات والمحفوظات، رقم 17 شارع ميشليفن، أكدال، الرباط، على الأرقام الهاتفية التالية: 00.212.537.27.40.44، 00.212.537.27.40.42، 00.212.537.27.40.32، والبريد الإلكتروني siel@minculture.gov.ma
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9 تعليقات
مباركة جميلة لتحليل الكتاب للاطفال والكبار ..
العلم نور والجهل عار مبادرة جميلة جدا..
اعانكم الله في نشر المعرفة التحسيس بأهمية الكتاب…
نتمنى ان يتفاعل الكل مع معرض الكتاب المقام بالرباط ..
الكتاب يعطي معلومات عن التاريخ والحضارة وتطوير المفاهيم والخزان المعرفي ..
مزيدا من العطاء والتقدم العلمي ونشر المعرفة. أطلبوا العلم من المهد الى اللحد..
على الآباء أن يحببوا الكتاب لاطفالهم والتقليل من لوحات الالكترونية التي أصبحت منتشرة في كل بيت..
شكرا لصاحب الفكرة ونتمنى من وزارة الثقافة تعميم الفكرة في القريب العاجل بانشاء دور المطالعة والمكتبات ..
اللهم وفقها لفعل الخير..