تجاوزت ال10 دراهم.. أسعار الطماطم ترتفع من جديد
هبة بريس - الرباط
سجلت مختلف أسعار الخضر خاصة الأكثر استهلاكا من قبل المغاربة، ارتفاعا صاروخيا خلال الأسابيع الأخيرة.
وعاينت هبة بريس، ارتفاع أسعار الخضر بمختلف أسواق ومحلات الخضر والفواكه بكافة المدن.
وتصدرت الطماطم قائمة الارتفاعات خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تجاوز سعرها في غالبية الأسواق ال10 دراهم.
وفي هذا الصدد، عبر مواطنون عن سخطهم بسبب هذا الغلاء، لافتين أن موجة ارتفاع الأسعار الأخيرة حرمت موائدهم من تنوع الوجبات والأكلات.
وعبر المواطنون عن تخوفهم من تكرار سيناريو غلاء الخضر الأكثر استهلاكا مع اقتراب شهر رمضان، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
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16 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
حنا بلاد فلاحية وعندنا العغلاء فهم تتسطى
إنا لله وإنا إليه راجعون
الطماطم وما أدراك ما الطماطم
سيتضرر أصحاب المطعم من هذا
البنان ومافيتش 10 باا
المغرب الأخضر خلق للمواطنين وليس للتصدير ..
المنتجين يصدروا الى اوروبا ..
قلة العرض وارتفاع الطلب على الطماطم ..
المغرب بلاد الخيرات والفلاحة ولا يعقل ان تصل الطماطم الى هذا الثمن ..
المواطن لم يعد قادرة على توفير مصاريف اليومية وكذا التبضع ..
اين دور الحكومة في تحديد أسعار الخضر وعدم التلاعب فيها من قبل السماسرة..
اسعار الطماطم والبصل البطاطس كلها في ارتفاع..
حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يتلاعب باسعار المواد الغذائية..
على الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان تتدخل وتحدد ايمان تفصيلية ومقبولة ..
اللهم إنا هذا لمنكر..