تجاوزت ال10 دراهم.. أسعار الطماطم ترتفع من جديد

2023-01-21 / 10:48
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هبة بريس - الرباط

سجلت مختلف أسعار الخضر خاصة الأكثر استهلاكا من قبل المغاربة، ارتفاعا صاروخيا خلال الأسابيع الأخيرة.

وعاينت هبة بريس، ارتفاع أسعار الخضر بمختلف أسواق ومحلات الخضر والفواكه بكافة المدن.

وتصدرت الطماطم قائمة الارتفاعات خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تجاوز سعرها في غالبية الأسواق ال10 دراهم.

وفي هذا الصدد، عبر مواطنون عن سخطهم بسبب هذا الغلاء، لافتين أن موجة ارتفاع الأسعار الأخيرة حرمت موائدهم من تنوع الوجبات والأكلات.

وعبر المواطنون عن تخوفهم من تكرار سيناريو غلاء الخضر الأكثر استهلاكا مع اقتراب شهر رمضان، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

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‫16 تعليقات

  15. على الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان تتدخل وتحدد ايمان تفصيلية ومقبولة ..

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