وفد برلماني مغربي يشارك بالقاهرة في أشغال الاجتماع الثالث للبرلمان العربي

هبة بريس

يشارك البرلمان المغربي ممثلا بأعضاء الشعبة الوطنية البرلمانية المغربية بالبرلمان العربي، ما بين 20 و22 يناير الجاري، في أشغال الاجتماع الثالث من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث الذي سيعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وذكر بلاغ للبرلمان أن جدول أعمال هذه الدورة، يتضمن اجتماعات اللجان الدائمة والفرعية، وعقد جلسة عامة تخصص لمناقشة القضايا العربية الراهنة، ومتابعة التطورات السياسية والاجتماعية التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية لتوحيد مواقف الدول العربية بشأنها تعزيزا للعمل العربي المشترك.

وأبرز أن البرلمان المغربي ممثل في هياكل البرلمان العربي من خلال، رئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التي يشغلها النائب أحمد شد، ورئاسة لجنة الأمن الغذائي العربي التي يرأسها المستشار محمد بكوري، والذي يمثل الشعبة البرلمانية المغربية في لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، كما تشغل نيابة رئاسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، النائبة خديجة حجوبي، فيما يمثل البرلمان المغربي في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان النائب محمد عياش.

وأكد البلاغ أنه في إطار نصرة القضايا العربية المحورية والاستراتيجية، فإن أعضاء الشعبة المغربية ما فتئوا يحرصون على المشاركة في أشغال لجنة فلسطين وتتبع تطورات الأوضاع والقرارات التي تصدرها.

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