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طقس السبت.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2023-01-21 / 09:15
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، نزول أمطار ضعيفة محلية شمال المنطقة الشرقية وشرق الواجهة المتوسطية، إلى جانب تساقط قطرات من الأمطار المتفرقة فوق السهول الشمالية ومناطق السايس والريف.

وسيبقى الطقس باردا نسبيا إلى بارد ومصحوبا بصقيع محلي أو جليد فوق كل من المرتفعات ومناطقهم المجاورة.

كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوبية، إضافة إلى تناثر بعض حبات الرمال جنوب البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 و 04 درجات بالريف وهضاب الفوسفاط والهضاب العليا الشرقية وبالأطلس وسفوحه الشرقية، وما بين 10 و 15 درجة بمنطقة سوس وجوار السواحل وبالجنوب، وستكون ما بين 4 و 10 درجات في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الارتفاع الطفيف جنوب المملكة.

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