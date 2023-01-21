طقس السبت.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق
هبة بريس
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، نزول أمطار ضعيفة محلية شمال المنطقة الشرقية وشرق الواجهة المتوسطية، إلى جانب تساقط قطرات من الأمطار المتفرقة فوق السهول الشمالية ومناطق السايس والريف.
وسيبقى الطقس باردا نسبيا إلى بارد ومصحوبا بصقيع محلي أو جليد فوق كل من المرتفعات ومناطقهم المجاورة.
كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوبية، إضافة إلى تناثر بعض حبات الرمال جنوب البلاد.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 و 04 درجات بالريف وهضاب الفوسفاط والهضاب العليا الشرقية وبالأطلس وسفوحه الشرقية، وما بين 10 و 15 درجة بمنطقة سوس وجوار السواحل وبالجنوب، وستكون ما بين 4 و 10 درجات في ما تبقى من ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الارتفاع الطفيف جنوب المملكة.
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15 تعليقات
اللهم اسقي عبادك الصالحين المتقين يارب العالمين اللهم امين..
اللهم اسقينا غيثا نافعا يارب العالمين..
يجب أن تقام صلاة الاستسقاء في المساجد..
قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾..
الم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا..
اللهم اسقينا غيثا نافعا..
موسم فلاحي صعب هذه السنة ونتمنى ان تمطر السماء في الايام القادمة..
كثرة الغازات المصانع والشركات الملوثة للبيئة والغلاف الجوي وراء الاحتباس الحراري..
اللهم اسقنا غيثا نافعا ولا تجعلنا من القانطين
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك و غننا بفضلك عمن سواك
الحمد لله على أمطار الخير
الحمد لله على أمطار الخير
اللهم ارحمنا
حنا عدنا البرد بسبب الثلوج في الجبال
مرتيل
اللهم صيبا نافعا، اللهم حوالينا ولا علينا