جرادة .. إفتتاح المعرض الجهوي للصناعة التقليدية

2023-01-20 / 23:55
0
هبة بريس : وجدة

أشرف مبروك ثابت عامل إقليم جرادة رفقة محمد قدوري رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق بعد زوال اليوم الجمعة 20 يناير الجاري بمدينة جرادة، على افتتاح المعرض الجهوي للصناعة التقليدية المنظم من طرف غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق بشراكة مع المديرية الجهوية لصناعة التقليدية وبتعاون مع عمالة اقليم جرادة، المجلس الاقليمي بجرادة، وجماعة جرادة.

ويشارك في نسخة هذه السنة، أكثر من 100 صانع وصانعة، يمثلون حواضر وقرى أقاليم جهة الشرق، من التعاونيات والجمعيات الحرفية والصناع بإقليم جرادة، بالإضافة إلى عارضين من بعض الجهات بالمملكة.
و تم نصب الأروقة لعرض المنتوجات التقليدية في مجالات الحدادة الفنية، النحاسيات، الخياطة، الخزف، النجارة الفنية، الزرابي المحلية، الصياغة، التحف الفنية والديكور، المصنوعات النباتية والجلدية ومنتوجات العطور والتجميل.

وحضر حفل افتتاح المعرض، اعضاء غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق، مدير الصناعة التقليدية بوجدة، مدير غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق، وعدة شخصيات مدنية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of في ورشة…المصادقة على 14 بروتوكولا علاجيا

في ورشة…المصادقة على 14 بروتوكولا علاجيا

2023-01-20 / 23:16
Photo of “البوليساريو” تعيد انتخاب الانفصالي إبراهيم غالي أمينا عاما

“البوليساريو” تعيد انتخاب الانفصالي إبراهيم غالي أمينا عاما

2023-01-20 / 22:41
Photo of “اتفاق 14 يناير” …نقابة تعتبره “مكرر وفضفاض”

“اتفاق 14 يناير” …نقابة تعتبره “مكرر وفضفاض”

2023-01-20 / 21:56
Photo of الصندوق المغربي للتقاعد.. زيادة في المبلغ الصافي لـ 170 ألف معاشا

الصندوق المغربي للتقاعد.. زيادة في المبلغ الصافي لـ 170…

2023-01-20 / 18:33
Photo of مؤسسات فلسطينية تشيد بالدور المحوري لوكالة بيت مال القدس

مؤسسات فلسطينية تشيد بالدور المحوري لوكالة بيت مال القدس

2023-01-20 / 17:35
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 15 إصابة جديدة 

كورونا بالمغرب.. تسجيل 15 إصابة جديدة 

2023-01-20 / 16:30
Photo of تارودانت : ندوة دولية للدور العائلية القروية بالمغرب ودورها في إدماج الشباب سوسيومهنيا

تارودانت : ندوة دولية للدور العائلية القروية بالمغرب ودورها…

2023-01-20 / 16:03
Photo of إنزكان: سجينة “مسنة” تدخل في إضراب على الطعام بسبب سوء المعاملة

إنزكان: سجينة “مسنة” تدخل في إضراب على الطعام بسبب…

2023-01-20 / 14:45
Photo of في أكبر عملية …الدرك يحجز 26 طن من مسكر ” ماحيا” بأولاد التايمة

في أكبر عملية …الدرك يحجز 26 طن من مسكر…

2023-01-20 / 13:03
Photo of أطباء يصفون أدوية لا توجد أصلا في بلادنا.. عن أي أمن دوائي تتحدث الوزارة؟

أطباء يصفون أدوية لا توجد أصلا في بلادنا.. عن…

2023-01-20 / 11:14

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق