جرادة .. إفتتاح المعرض الجهوي للصناعة التقليدية

هبة بريس : وجدة

أشرف مبروك ثابت عامل إقليم جرادة رفقة محمد قدوري رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق بعد زوال اليوم الجمعة 20 يناير الجاري بمدينة جرادة، على افتتاح المعرض الجهوي للصناعة التقليدية المنظم من طرف غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق بشراكة مع المديرية الجهوية لصناعة التقليدية وبتعاون مع عمالة اقليم جرادة، المجلس الاقليمي بجرادة، وجماعة جرادة.

ويشارك في نسخة هذه السنة، أكثر من 100 صانع وصانعة، يمثلون حواضر وقرى أقاليم جهة الشرق، من التعاونيات والجمعيات الحرفية والصناع بإقليم جرادة، بالإضافة إلى عارضين من بعض الجهات بالمملكة.

و تم نصب الأروقة لعرض المنتوجات التقليدية في مجالات الحدادة الفنية، النحاسيات، الخياطة، الخزف، النجارة الفنية، الزرابي المحلية، الصياغة، التحف الفنية والديكور، المصنوعات النباتية والجلدية ومنتوجات العطور والتجميل.

وحضر حفل افتتاح المعرض، اعضاء غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق، مدير الصناعة التقليدية بوجدة، مدير غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق، وعدة شخصيات مدنية.

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