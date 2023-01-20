الفيفا تطرح تذاكر “الموندياليتو” للبيع وتكشف أثمنتها
هبة بريس _ رياضة
طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا” تذاكر كأس العالم للأندية المغرب 2022 للبيع، على موقعه الرسمي FIFA.com/tickets .
أسعار التذاكر :
وحددت “الفيفا” أسعار التذاكر ابتداء من 50 درهماً مغربياً لمباريات الأدوار الأولى، و100 درهم لنصف النهائي و200 درهم للنهائي.
موعد البطولة:
وستلعب البطولة مابين الفاتح و الـ 11 من فبراير المقبل، على أرضيتي مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط وملعب طنجة الكبير.
الفرق المشاركة:
وتشهد البطولة مشاركة فريق ريال مدريد الإسباني، حامل اللقب أربع مرات، وفلامينغو البرازيلي وسياتل ساوندرز الأمريكي والأهلي المصري وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي والهلال السعودي والوداد البيضاوي المغربي.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
6 تعليقات
أثمنة رخيصة
أثمنة مناسبة للحضور الجماهير ف
جيد هذه الأثمنة لحضور للوداد
يجب على الوداد أن يفوز به للريال ليس في أفضل حالته
أتمنى أن يقدم المغرب أداء مشرف
الوادد أمام فورصة ثمينة للتأهل لنهائي أو الفوز باللقب لما لا