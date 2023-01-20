Brahim Ghali, President of the Sahrawi Arab Democratic Republic (SARD) and Secretary-General of the Polisario front, attends a Polisario congress at the refugee camp of Dakhla, which lies some 170km to the southeast of the Algerian city of Tindouf, on January 13, 2023. - The Polisario movement, which seeks independence in disputed Western Sahara, started meeting Friday for leadership elections in the shadow of mounting tensions between host Algeria and Morocco, which controls most of the territory. More than 2,200 members of the movement and 370 foreign guests are attending the five-day congress deep in Algeria's desert, at a Sahrawi refugee camp named after Dakhla, an Atlantic port city in what is Moroccan-controlled Western Sahara. (Photo by Ryad KRAMDI / AFP)

“البوليساريو” تعيد انتخاب الانفصالي إبراهيم غالي أمينا عاما

2023-01-20 / 22:41
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هبة بريس _ الرباط

أعادت جبهة بوليساريو،الانفصالية، انتخاب صاحب السوابق الإحرامية إبراهيم غالي زعيما لها، وذلك في ختام أعمال ما سمي مؤتمرها العام

واعيد انتخاب غالي (73 عاما)، لولاية جديدة مدتها ثلاثة أعوام بعد حصوله على 1253 صوتا من إجمالي 2097، متقدما على منافسه البشير مصطفى الذي نال 563 صوتا فقط.

وابراهيم غالي متابع في قضايا تعذيب واغتصاب اذ لازالت خديجتو محمود وهي ، واحدة من مئات ضحايا الجرائم التي ارتكبها إبراهيم غالي، زعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية تطالب بضرورة تقديم الأخير العدالة على إثر الجرائم الشنيعة التي ارتكبها

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تعليق واحد

  1. لماذا تنشرون اخبار هؤلاء….فاتمنى لا تنشرون اخبارهم نحن لا نعترف لا بهم و لا بما يسمى البوليساريو اتمنى ان لا نعطي لهم اهتمام

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