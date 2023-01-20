“اتفاق 14 يناير” …نقابة تعتبره “مكرر وفضفاض”

هبة بريس _ الرباط

رفضت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، ما ورد في “اتفاق المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية”، أو ما سُمي بـ “اتفاق 14 يناير”، والذي وُقع تحت إشراف رئاسة الحكومة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتاريخ 14 يناير 2023.

وعبرت الجامعة في بيان لها ، رفضها التام لمنهجية هذا الاتفاق، معلنة عن تحفظها على عدم تقديمه لحلول إجرائية، وذلك باعتباره اتفاقا يكرر ما قبله من مضامين أعلن عنها في اتفاق 18يناير2022، مع الخوف من تكرار سياق اتفاق آخر الليل الذي أنتج النظام الأساسي 2003 بكل مآسيه وثغراته، وبكل ضحاياه ومعاناته.

وشدد المصدر ذاته، أن الاتفاق “لم يبلور رؤية اجرائية بعد، واكتفى بما سمى المبادئ المؤطرة، التي جاءت عامة وفضفاضة قد تحدث نوعا من التأويل أثناء التنزيل والهندسة على النحو الذي يفرضه الطرف صاحب القرار في ذلك”.

ودعت الجامعة النقابية “الحكومة والوزارة الوصية إلى تحمل مسؤوليتها عن استمرار حالة الاحتقان والغضب والرفض وسط الشغيلة التعليمية لمضامين هذا الاتفاق الذي يعود بنا إلى نقاش المنطلقات والمبادئ، وتصحيح مساره المتجاهل لملفاتها المطلبية العادلة والرامي إلى ايقاف نضالاتها المسؤولة وتضحياتها الجسيمة”.

وجددت النقابية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، “تبنيها للملفات المطلبية للأسرة التعليمية بكل مكوناتها، بما في ذلك الضحايا الجدد، ومساندتها المبدئية لكل الأشكال النضالية التي تخوضها الشغيلة دفاعا عن حقوقها المهضومة”

وطالبت الجامعة بإدماج من أسمتهم بـ “الأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد” في أسلاك الوظيفية العمومية، وفق رؤية واضحة تحقق المماثلة الكاملة، في إطار نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، بعيدا عن أي تسويف ومخاتلة.

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