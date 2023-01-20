رسميا.. ممفيس ديباي ينضم إلى أتلتيكو مدريد

هبة بريس

أعلن نادي أتلتيكو مدريد اليوم الجمعة، توصله لاتفاق مع برشلونة لضم لاعبه الهولندي ممفيس ديباي بعقد مدته موسمان ونصف الموسم حتى صيف 2025.

ووقع ديباي على عقود انتقاله إلى صفوف أتلتيكو مدريد بعد أن اجتاز الكشف الطبي بنجاح في المدينة الرياضية “Clínica Universidad de Navarra” لنادي “الروخي بلانكوس”.

وسيكون ديباي متاحا تحت قيادة دييجو سيميوني، للظهور بقميص الأتلتيكو للمرة الأولى غدا السبت أمام ضيفه بلد الوليد في الليغا.

وقال أتلتيكو مدريد في بيان رسمي عبر موقعه على الإنترنت، إنه سيتم تقديم المهاجم الهولندي مساء اليوم الجمعة 20 كانون الثاني/ يناير في ملعب “واندا ميتروبوليتانو” بدءا من الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، على أن تتم إذاعته مباشرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي الخاص

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