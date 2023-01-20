7,6 مليون مسافر حطوا بمطار محمد الخامس في 2022

هبة بريس _ و م ع

أفاد المكتب الوطني للمطارات (ONDA)، في تقريره الأخير حول حركة النقل الجوي التجاري، أن مطار محمد الخامس الدولي للدار البيضاء استقبل خلال سنة 2022 ما مجموعه 7.637.643 مسافرا، وذلك عبر 67.094 رحلة.

وأوضح المكتب أن هذا الحجم يمثل معدل استرجاع بنسبة 74 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019 (10.313.365 مسافر)، عبر 67.094 رحلة جوية، أي بمعدل استرجاع بلغت نسبته 73 في المائة مقارنة بسنة 2019 .

وبالنسبة لشهر دجنبر الماضي لوحده، فقد سجل مطار العاصمة الاقتصادية معدل استرجاع بنسبة 92 في المائة، باستقباله 790.319 مسافرا، مقابل 855.316 مسافرا خلال الفترة نفسها من سنة 2019.

وعلى المستوى الوطني، لاحظ المكتب الوطني للمطارات أنه بالنسبة لحركة النقل الجوي خلال شهر دجنبر 2022، استقبلت المطارات المغربية أزيد من 2.118.644 مسافرا عبر 17.072 رحلة جوية، مسجلة بذلك نسب استرجاع تقدر بـ 104 في المائة بالنسبة لحركة المسافرين و 94 في المائة بالنسبة لحركة الطائرات وذلك مقارنة مع الشهر نفسه من سنة 2019.

وبخصوص حركة النقل الجوي الداخلي، فقد تم استقبال 2.155.942 مسافرا خلال سنة 2022، بنسبة استرجاع تقدر ب72 في المائة مقارنة مع سنة 2019.

من جانبها، عرفت حركة النقل الجوي الدولي، التي تمثل 90 في المائة من مجموع حركة النقل الجوي، تسجيل 18.436.408 مسافرا خلال سنة 2022، وهو ما يمثل نسبة استرجاع تقدر بـ 84 في المائة مقارنة مع سنة 2019.

وخلال شهر دجنبر 2022، تمكنت حركة النقل الجوي لكل من الشرقين الأوسط والأقصى، وأمريكا الشمالية وأوروبا من تجاوز حجم النشاط المسجل خلال نفس الفترة من سنة 2019، وذلك بنسب استرجاع تصل على التوالي إلى 126% و 114% و 110%.

واستحوذ مطار محمد الخامس على 38 في المائة من حركة الطائرات، متبوعا بمطار مراكش المنارة (21 في المائة)، ومطار أكادير المسيرة بنسبة 8 في المائة

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